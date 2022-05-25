Кальюранд: с Путиным нельзя обсуждать ни будущее Украины, ни безопасность в Европе. Его нужно отдать под трибунал

"К сожалению, приверженность, которая была видна в начале войны в Украине, начинает в Европе исчезать. Я вижу это при введении новых санкций или реализации существующих. Эти звонки Путину и призывы к достижению хоть какого-то перемирия — да, это я вижу. Нужно ли нам вести переговоры с Путиным? Да, нужно. Для того, чтобы освободить солдат ”Азова”, создать гуманитарный коридор, заключить перемирие. Об этом не с кем говорить, кроме как с Путиным. Но, если говорить о будущем Украины, то Путин не играет никакой роли. Путин — преступник. С ним нельзя обсуждать ни будущее Украины, ни ситуацию с безопасностью в Европе. Он должен предстать перед международным трибуналом", — сказала Кальюранд.

"Поднимать эти вопросы становится все труднее, потому что я чувствую все большую усталость своих коллег, желание отправиться в летний отпуск, вернуться к нормальной жизни. Роль восточноевропейских послов шире: держать этот вопрос на повестке дня, говорить и говорить. Поэтому я поехала в Украину. После того, как я увидела эти ужасы на месте, я имею право сказать своим коллегам по фракции, что необходимо ввести санкции".

Кальюранд выступает за скорейшее предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. При этом евродепутат подчеркивает, что статус кандидата не означает членства, и специально ослаблять критерии приема для Украины нельзя.

"Должен ли Евросоюз смягчить критерии вступления для Украины? Я так не думаю. Членство наступает, когда государство к этому готово: политически, экономически, юридически. Переговоры в Украине будут сложными и, вероятно, довольно долгими. Я не могу сказать, сколько это займет времени", — прокомментировала евродепутат.