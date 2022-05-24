24.05.2022, 20:39
Совет юриста: семь вещей, которые нужно знать о старых неоплаченных долгах, включая штрафы за парковку
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Юридическое бюро HUGO.legal делится важными рекомендациями с теми, кому пришлось столкнуться с инкассо-фирмами по вопросу взыскания долгов.
Уже неоднократно говорилось о том, как инкассо-фирмы намеренно скупают бесперспективные требования, а затем используют всевозможные способы давления на людей. И неоднократно объяснялось, что хотя по закону с этими требованиями ничего сделать нельзя, деятельность инкассо-фирм в значительной степени основана на юридической неграмотности людей.
"По незнанию или от бессилия многие люди по-прежнему оплачивают необоснованные требования", — говорит член правления HUGO.legal Эрки Писуке и ниже дает совет, как поступить, например, со штрафом за парковку многолетней давности.