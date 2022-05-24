Совет юриста: семь вещей, которые нужно знать о старых неоплаченных долгах, включая штрафы за парковку

Уже неоднократно говорилось о том, как инкассо-фирмы намеренно скупают бесперспективные требования, а затем используют всевозможные способы давления на людей. И неоднократно объяснялось, что хотя по закону с этими требованиями ничего сделать нельзя, деятельность инкассо-фирм в значительной степени основана на юридической неграмотности людей.

"По незнанию или от бессилия многие люди по-прежнему оплачивают необоснованные требования", — говорит член правления HUGO.legal Эрки Писуке и ниже дает совет, как поступить, например, со штрафом за парковку многолетней давности.

Фирма Julianus Inkasso недавно выкупила большое количество штрафов многолетней давности, выставленных AS Ühisteenused за парковку, и теперь досаждает автовладельцам напоминаниями о просроченных требованиях. Эрки Писуке напоминает людям, что срок действия таких требований обычно истекает через три года, и оплачивать старые и необоснованные требования не нужно. Поэтому юридическое бюро делится следующими рекомендациями: