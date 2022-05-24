Стоит присмотреться: Kantar Emor назвал самых престижных работодателей 2022 года

В проводящемся каждом весну исследовании престижа работодателей от Kantar Emor первые места занимают Eesti Energia и Таллиннский аэропорт. Зато среди студентов самым престижным работодателем считается эстонский центр разработок Microsoft, а далее следуют LHV и Pipedrive, Wise и Bolt.

Для работающих людей, в основном, самым привлекательным работодателем являются инфраструктурные предприятия, принадлежащие государству или местному самоуправлению. Кроме Eesti Energia и аэропорта первые строчки в рейтинге занимают также Таллиннский порт и Elektrilevi.

За последний год в топ-5 рейтинга не произошло значительных изменений. В длительной перспективе свой престиж повысили больше всего два эстонских банка — LHV ja Coop Pank — и ИТ-фирмы. Зато привлекательность промышленных предприятий сократилась.