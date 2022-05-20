ВИДЕО | Столкновение мотоцикла и авто. Авария может обойтись очень дорого

По словам члена правления ФДС Андреса Пийрсалу, число несчастных случаев, связанных с мотоциклами, возрастает с наступлением теплой погоды, и в случае отсутствия дорожного страхования водитель, поведение которого обусловило аварию, может понести очень большие расходы. ”Долгосрочная статистика показывает, что средний размер ущерба, обусловленного несчастным случаем, связанным с мотоциклом, на четверть превышает средний размер ущерба, обусловленного аварией. Наибольший ущерб принес связанный с мотоциклом страховой случай, произошедший в 2018 году: общий размер ущерба составил 181 тысячу евро”, — сказал Пийрсалу.

”Перед тем, как сесть в седло, обязательно нужно проверить техническое состояние мотоцикла и срок действия дорожного страхования. В случае отсутствия дорожного страхования страховщик возмещает ущерб, нанесенный пострадавшему лицу вследствие дорожно-транспортного происшествия, а затем просит лицо, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие, погасить сумму выплаченного возмещения”, — объяснил Пийрсалу.

Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ФДС. При оформлении дорожного страхования следует сравнить цены с помощью калькулятора дорожного страхования: www.lkf.ee/kalkulaator. А если случится дорожно-транспортное происшествие, его можно будет оформить на странице avarii.lkf.ee.

Если поведение мотоциклиста приводит к дорожно-транспортному происшествию, то ущерб, нанесенный пострадавшему лицу, возмещается в рамках обязательного дорожного страхования. А расходы на ремонт мотоцикла возмещаются в рамках добровольного страхования транспортного средства, то есть каско.

По словам руководителя портфеля страхования транспортного средства ERGO Кайдо Нааритса, в случае мотоциклов средний размер ущерба, возмещаемого в рамках страхования каско, составляет 2 700 евро. ”В случае мотоциклов цикл короче, чем в случае автомобилей, а расходы, связанные с несчастным случаем, в среднем больше. Был даже такой случай, когда мы выплатили возмещение в размере 33 тысяч евро за мотоцикл Harley-Davidson, погибший в результате дорожно-транспортного происшествия”, — сказал Нааритс. По его оценке, несчастные случаи зачастую обусловлены малым опытом вождения. ”Например, если слишком сильно жать на газ, колесо прокручивается. А если дорога скользкая или на ней рассыпан щебень, то при неподходящей скорости колесо становится неуправляемым”, — объяснил Нааритс.