В субботу в Таллинне изменится организация движения

В связи с этим дорожное движение временно будет затруднено: в районе проведения забега следует запастись временем и терпением или выбрать альтернативный маршрут. Водителям транспортных средств следует соблюдать требования временной организации движения, а также следовать сигналам и рекомендациям регулировщиков G4S.

В Майском забеге LHV женщины и девушки могут выбирать из двух дистанций. В полдень стартует молодежный трехкилометровый забег RIMI для девушек. Через час, в 13:00, будет дан старт на основной семикилометровой дистанции Майского забега LHV, преодолеть которую можно бегом, пешком или с использованием палок для скандинавской ходьбы. Пройти дистанции можно на время или нет. Трассы пролегают по дорогам и тропам здоровья в окрестностях Певческого поля и Маарьямяэ.

Майский забег — крупнейшее в истории Эстонии женское оздоровительное и спортивное мероприятие, за 34 года участие в нем приняли более 200 000 активных женщин. Первый Майский забег состоялся еще в 1988 году.

”Просим жителей данного района, участников дорожного движения и пешеходов ознакомиться с информацией об организации движения и схемами. Рекомендуем при возможности запланировать свои дела на время, когда забег не проводится, а также в дни проведения соревнований быть очень внимательными и избегать прибрежных вело-пешеходных дорожек и велодорожек, расположенных в окрестностях Певческого поля”, — сказал начальник охраны G4S Тынис Таммару, отвечающий за организацию дорожного движения на Майском забеге.

Дорожное движение будет нарушено в субботу в 11:30–15:00.