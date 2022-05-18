Свежие данные: рейтинг реформистов в два раза выше поддержки центристов

По данным последнего опроса, рейтинг реформистов за неделю вырос на 0,5% процентного пункта и теперь составляет 33,5%.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,4% до 20,9%.

Поддержка Центристской партии, входящей в коалицию вместе с реформистами, за неделю снизилась на 1% до 16,8%.

За тройкой лидеров следуют "Эстония 200" с 13% поддержки, Социал-демократическая партия с 7,3% и Isamaa с 5,7%. Социал-демократы за последний месяц увеличили свою поддержку на 1,4 процента.