Игра ”Правда или действие” привела к групповому изнасилованию девочки, после чего она покончила с собой

”Другого подобного случая в судебной практике я не припомню”, — отметила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Силд, прежде чем начать рассказывать о сложной и многогранной истории. ”Я припоминаю один случай со взрослым человеком, который, став жертвой изнасилования, покончил жизнь самоубийством. А вот с несовершеннолетним — нет”.

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Линия жизни: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 07)

Телефон кризисной помощи: 6314300 (по рабочим дням с 9 до 20)

Телефон доверия: 126 (на эстонском языке), 127 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 23)

Помощь детям: 116111 (круглосуточно)

Lapsemure: 646 0770 (по рабочим дням с 10 до 18)

Насилие в отношениях: Таллинн 53969834, Тарту 56 824 768 (круглосуточно)

Скорая помощь: 112

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Либо приходи на прием к дежурному врачу-психиатру:

Дежурный кабинет психиатрической клиники Таллинна: 6172 650 (круглосуточно) Paldiski mnt 52

Дежурный кабинет психиатрической клиники Тарту: 731 8764 (круглосуточно) Raja tn 31

Дежурный кабинет отделения психиатрии Пярну: 516 0379 (круглосуточно) Ristiku tn 1

Дежурный кабинет психиатрической клиники Вильянди: 435 4255 (круглосуточно) Jämejala, Pargi tee 6

Отделения неотложной медицинской помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) Haigla 1

Отделения неотложной медицинской помощи в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ahtme mnt 95