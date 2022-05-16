Лийметс: Россия еще долго будет представлять угрозу для НАТО

”Мне было очень приятно приветствовать на встрече НАТО министров иностранных дел Финляндии и Швеции, которые представили коллегам обзор о дискуссиях своих стран по вопросам безопасности и планах вступления в НАТО в ближайшем будущем”, — сказала министр иностранных дел Лийметс. ”Я выразила четкую поддержку Эстонии по поводу быстрого и беспрепятственного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если страны примут это официальное решение. Финляндия и Швеция уже много лет являются одними из самых близких партнеров альянса. Мы разделяем одни ценности и стоим перед одинаковыми вызовами”, — пояснила министр.

На встрече обсуждали войну России против Украины и ее влияние на альянс. ”Россия еще долго будет представлять угрозу для НАТО своими агрессивными действиями, поэтому важно адаптироваться к этой ситуации и усилить защиту и сдерживание восточного крыла организации. Ждем решений по этому поводу на предстоящей встрече на высоком уровне в Мадриде”, — подчеркнула министр иностранных дел Лийметс.

Одной из главных тем дискуссий стала помощь Украине. ”Союзники очень поддерживают Украину, но нам нужно сделать еще больше, чтобы помочь Украине выйграть войну и восстановить их территориальную целостность. Мы продолжим оказывать оборонную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь Украине. Это означает, что мы также поддерживаем стремление Украины к евроатлантической интеграции”, — сказала министр.

В преддверии встречи на высоком уровне в Мадриде обсуждали также новую стратегическую концепцию НАТО. ”Новая стратегическая концепция НАТО будет одним из ключевых документов в Мадриде. Документ должен дать всеобъемлющий ответ на то, как НАТО справляется с изменившейся ситуацией в области безопасности и новыми вызовами”, — добавила Лийметс.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс также встретился отдельно с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и министром иностранных дел Исландии Тордисом Кольбруном Рейкфьордом Гюльфадоттиром.