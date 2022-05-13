В странах Балтии появилась возможность бесконтактного использования банкоматов

"Предоставление удобных услуг нашим клиентам — одна из важнейших целей Luminor, и именно поэтому за короткий период времени мы сделали несколько улучшений, чтобы упростить платежи. Мы первый банк в странах Балтии, который предлагает возможность пользоваться банкоматами со смартфона или часов вместо карты. Смартфоны стали частью нашей повседневной жизни, они всегда с нами. До сих пор клиенты Luminor могли использовать свои телефоны для оплаты в точках продаж, но теперь возможности стали шире, поскольку появилась возможность использовать свой смартфон для получения наличных в банкомате. Транзакции безопасны, поскольку клиент должен подтвердить каждую бесконтактную транзакцию PIN-кодом своей карты. Мы призываем клиентов активно использовать эту возможность", — сказала продакт-менеджер по картам Luminor Пирет Майсте.

По данным банка, более 14% или 36 000 клиентов Luminor ежедневно используют возможность оплаты смартфоном или часами, и популярность этой услуги растет во всех трех странах Балтии. Около половины (52%) клиентов оплачивают покупки с помощью своего смарт-устройства более десяти раз в месяц.

В прошлом году клиенты Luminor больше всего пользовались услугами банкоматов для снятия и внесения наличных, в среднем снимая в месяц 194 евро в Латвии, 200 евро в Эстонии и 254 евро в Литве, что немного больше, чем в 2020 году. Клиенты также пользуются бесплатной возможностью смены PIN-кода в банкоматах.

В настоящее время Luminor имеет 93 банкомата в Эстонии, 25 из которых позволяют снимать наличные с помощью бесконтактных платежей. Эти банкоматы используются совместно с LHV и узнаваемы по белому цвету.

В 2021 году Luminor объединил свою сеть банкоматов в странах Балтии, тем самым улучшив управление сетью и предоставив клиентам в странах Балтии одинаковые функциональные возможности. В рамках совершенствования цифровых услуг Luminor заменил свои банкоматы, которые теперь являются одними из самых современных в Балтии и отвечают последним технологическим возможностям и требованиям безопасности. Большинство банкоматов также доступны для людей с ограниченной подвижностью, инвалидов-колясочников, так как банкоматы расположены на низком уровне. Дисплеи ярче и лучше видны при ярком солнечном свете или другом освещении.