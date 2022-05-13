Инспекция труда проверила маленькие продуктовые магазины: лишь 9% соответствовали всем требованиям!

В ходе весенней целевой проверки инспекторы труда посетили 108 небольших продуктовых магазинов (до десяти работников) по всей Эстонии. Проверялись условия, гигиена и организация безопасности труда. Предписания получили 55% проверенных предприятий.

Уже пару лет больше всего несчастных случаев на производстве происходит в секторе торговли. Большую часть несчастных случаев могли бы предотвратить правильная оценка и снижение рисков трудовой среды. По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Сооне, благоприятная рабочая среда всегда начинается с соответствующего анализа рисков реальных условий. ”У трети проверенных предприятий не был проведен или пересмотрен анализ рисков”, — констатировала она. На момент проверки в стране действовало требование носить маски в общественных помещениях. ”Работники магазинов в основном носили маски, но в анализах рисков необходимость носить маску зачастую не упоминалась. Работодатели должны тщательно продумывать, как своевременно оценивать риски и оперативно внедрять меры для защиты здоровья работников”, — добавила Сооне.

Помимо отсутствующего или неполного анализа рисков проблемой является организация контроля состояния здоровья у врача по гигиене труда. Многие работодатели ошибочно полагали, что работникам магазина нужна только справка о контроле состояния здоровья относительно инфекционных заболеваний. На самом деле к врачу по гигиене труда следует направить всех работников, которые имеют дело с факторами опасности. В случае работников магазина это, например, могут быть поднятие тяжестей, вынужденная поза и т. п.