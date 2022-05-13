Яркость и драйв уличного танца: как школьники из Ида-Вирумаа создали грандиозный танцевальный фестиваль международного уровня

В 2019 году прошел первый J-Fest, который собрал около 200 участников со всей Эстонии. Мероприятие получило большой позитивный отклик от танцоров, тренеров и, конечно, зрителей. После этого было решено попробовать организовать J-Fest 2020. Целью было сделать данное молодежное мероприятие ежегодным в Йыхви и показать, что при огромном желании можно делать что-то ”свежее” и ”яркое” для молодежи и в Ида-Вирумаа. Команда J-Fest начала расширяться, к трем ”основателям” присоединились и другие молодые люди, которые также были заинтересованы развивать уличную танцевальную культуру в Эстонии.

В 2020 году J-Fest уже можно было назвать международным, так как были приглашены топовые танцоры и судьи из-за рубежа — а именно, из Франции, Германии и Англии. Уровень мероприятия мы старались поднять еще выше. Как результат — позитивный отклик от приглашенных судей, больше новых категорий и участников.

В 2022 году после Covid годов команда J-Fest решила вернуться, но уже в более мощном составе и с более грандиозными планами.

В этом году мы организовываем 4 мероприятия.

21.05 J-Fest: Showcase edition, Jõhvi

27.05 J-Fest: Conference, Tallinn

28.05 J-Fest: Battle, Tallinn

29.05 J-Fest x Tingz Ball, Tallinn

Каждое мероприятие будет отличаться от другого энергетикой, атмосферой, танцорами, стилями.

На Showcase edition зрители смогут насладиться яркими групповыми танцевальными номерами. Начиная от уличных направлений, заканчивая лирическими и экспериментальными постановками. Соревноваться между собой будут команды из Эстонии и Латвии.

Билеты можно приобрести здесь.

На баттлах будет много соревновательной энергии, где топовые танцоры Эстонии и Европы будут биться в разных уличных танцевальных направлениях. Hip-Hop, Dancehall, Breaking, Experimental и другие танцевальные направления будут представлены в этот день. Ну и, конечно, яркие шоукейсы от топовых судей.

Билеты можно приобрести здесь.