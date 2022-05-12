Акция ”Поможем ветеранам!” завершилась: сколько удалось собрать?

"Ветераны благодарят за помощь", — отмечает организатор акции Татьяна Лаврова.

В этом году акции "Поможем ветеранам!" исполнилось 15 лет. За это время с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 160 677 евро. Ветераны от всего сердца благодарят за внимание, заботу и поддержку.

Сбор средств проводился с целью компенсации стоимости лекарств. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. При необходимости на собранные в ходе акции средства будут приобретены также ортопедические средства, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны сегодня остался 141 человек. 55 человек получают как эстонскую, так и российскую пенсию, а 86 ветеранов — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла.