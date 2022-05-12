Карис о предполагаемом вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: ситуация изменится драматическим образом

– Граница с Россией станет длиннее, а территория Балтики полностью поменяется. Ситуация изменится драматическим образом, — сказал Карис.

Он уверен, что членство двух новых стран в НАТО сможет стабилизировать ситуацию с безопасностью в балтийском регионе, но при этом предполагает, что от России можно ожидать различных реакций.

– У России много возможностей отреагировать, но это неважно. Я не думаю, что Россия планирует угрожать Финляндии или какой-нибудь другой стране в военном плане.

Карис считает, что восстановление отношений с Россией займет десятилетия и будет зависеть от того, в какую сторону будет развиваться российское общество после войны.

Финляндия должна принять решение о возможном вступлении в НАТО на этой или на следующей неделе. Сегодня в 10 утра свое мнение по этому поводу объявят президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП). Глава государства и правительство должны в воскресенье решить о намерении Финляндии подать заявку в НАТО, а парламент планирует обсудить ее в понедельник.