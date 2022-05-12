Директор нарвской гимназии: искусственно показать, что мы перешли на эстонский — да, мы можем. Но смысл?

Когда мы собирались нарвскими директорами и обсуждали вопрос, то почти у всех единое мнение — как исключение надо оставить в Нарве русскоязычное образование.

Это русскоязычный город. Как бы хорошо мы здесь не учили язык, мы на нем не общаемся, он забывается. Если бы здесь жили семьи, в которых хотя бы один человек — носитель языка или просто отлично им владеет, были бы учителя с великолепным знанием эстонского, то другой разговор. Но в Нарве нет такого. У нас многие дети, которые не учат эстонский, говорят, что Россия под боком, туда поедут учиться дальше.

Еще нужно понимать, что если ребенок плохо знает эстонский, а предмет ведется на нем, то он не осваивает предмет.

Есть дети с логопедическими проблемами, им очень сложно учить язык, на слух они понимают, но писать и читать почти не могут. Такие дети приходят к нам из других школ, из классов языкового погружения, потому что не справляются. На эстонском математика даже в начальных классах сложна. Методика погружения не направлена на то, чтобы учить слова, а ребенок их не знает, а значит, не понимает о чем речь на уроке.

Искусственно показать, что мы перешли на эстонский — да, мы можем. Но смысл?