Кая Каллас: было бы лучше, если бы мы убрали красноармейские памятники

По словам Каи Каллас, если до войны в Украине на эти памятники не обращали особенного внимания, то сейчас они "бередят раны" и "обнажают страдания народа Эстонии", помнящего оккупацию.

Каллас подчеркнула, что следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть.

"Но моя позиция такова, что эта война заставила наш народ заново переживать боль прошлого. Эти монументы на самом деле несут эту боль и было бы лучше, если бы мы навели порядок в этом вопросе", - заявила премьер-министр.