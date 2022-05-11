Новости Эстонии
11.05.2022, 22:47

DELFI В НАРВЕ | "Многие беженцы первый раз за границей". Кто опекает украинских беженцев, приехавших из России

 
Ukraina põgenike keskus Narva Vaba Lava ruumides
Ukraina põgenike keskus Narva Vaba Lava ruumides
Foto: Priit Simson

Центр помощи беженцам из Украины в Нарве находится в театральном хостеле Vaba Lava. Прибывающих с территории России людей встречают нарвские волонтеры, теплая еда и мягкая постель. RusDelfi побывало в центре для беженцев и расспросило о работе центра.

В хостел при театре Vaba Lava в обычное время живут артисты. Они приезжают в театр на гастроли и остаются в хостеле на ночлег. Хостел занимает два этажа. Когда пошел поток беженцев из Украины, руководство театра решило предоставить один из этажей для их временного размещения.

Ukraina põgenike keskus Narva Vaba Lava ruumides

Сергей и Марина — волонтеры. Их пригласило руководство театра, чтобы организовывать пребывание беженцев в хостеле. Помещение хостела предоставлено, но никакого персонала в нем нет. Все функции персонала хостела выполняют сами Сергей и Марина.

В обычной жизни Сергей - руководитель Нарвского общества охраны наследия и руководит Нарвским Медиа-клубом. "Занимаемся охраной наследия и созданием медиа-продуктов. Сняли несколько документальных фильмов о Нарве", - объясняет он.

"Важно упомянуть,- замечает Сергей — что я украинец. Я переехал в Эстонию восемь лет назад из Петербурга. Я не беженец. Для меня важно помочь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Они защищают всю Европу и Эстонию, в том числе".

Марина - член правления Art Republic Krenholmia MTÜ. Также оба они соавторы документальных фильмов о Нарве, в том числе "Riigi võlg" (фильм занял 1-е место на кинофестивале EstDocs2018 в Торонто, Канада) и "Narva: katkestatud mälu".

Первый раз за границей


Главная задача центра в том, чтобы помочь людям после долгого пути и пересечения границы. За тот недолгий срок, что они остаются в нарвском приюте, им необходимо продумать план действий. Беженцам предстоит решить где и в какой стране они хотят остаться. По словам Сергея, многие беженцы никогда до этого не были за границей. Большинство не разбирается в различиях и особенностях разных стран. И несмотря на это, им необходимо сделать этот важный выбор. "Мы стараемся им в этом помогать. Рассказываем им, что можем. Отвечаем на их вопросы", - комментируют ребята.

Ukraina põgenike keskus Narva Vaba Lava ruumides

Чтобы помочь как можно большему числу людей, время пребывания в приюте ограничено. Один или два дня. В виде исключения — три. "Одна семья сегодня остается у нас на третий день, потому что билет на самолет у них куплен на завтра".

Многие люди уже помогают приюту. "Хотя мы не создавали даже НКО (Учреждение некоммерческого объединения - RusDelfi)". Люди приносят в приют вещи первой необходимости. "Иногда мы сами что-то просим. Есть специальные чаты волонтерских организаций. Иногда мы просим в этих чатах чего нибудь специального, чего у нас нет. Например, ходунки."

Еще помощь оказывает Пищевой Банк. Они приносят еду. И помощь оказывают предприниматели. Покупают что-нибудь нужное. "Это всегда какие-то веши. Мы не собираем денежную помощь просто так. Только в каком-то физическом выражении".

Спасают чаты в Телеграме

Далеко не всем беженцам нужны услуги хостела. Сергей рассказывает, что у многих уже есть план и график передвижения. Но Переход границы занимает у них много времени. Допросы на российской стороне и оформление на эстонской могут занять 7—8 часов. И после этого им необходимо время, чтобы перевести дух, попить кофе, прийти в себя, отдохнуть или просто подождать автобус. Для этого один из нарвских предпринимателей предоставил свое офисное помещение на рядом с пограничным пунктом.

"Мы там организовали пункт дневного пребывания", - признается Сергей.

Ukraina põgenike keskus Narva Vaba Lava ruumides

От Петровской площади ходят автобусы до Риги и Вильнюса. Их организовали волонтеры. Чаще всего они отходят от площади вечером. Как раз для ожидания отправки этих автобусов, в основном, и используется центр дневного пребывания. "Мы открываемся, как только координаторы направят первого посетителя и нас уведомят. Обычно в послеобеденные часы. Ночью центр не работает и ночевать там нельзя. Если кто-то опоздал на автобус и идти ему некуда, мы стараемся найти другое жилье".

Найти центр можно с помощью чатов в Телеграме. В чатах работают координаторы. Беженцы могут связаться с ними находясь где угодно, даже еще в Украине. Эти волонтеры работают повсюду. "Для них границ не существует. Их работа вся в интернете. Есть общественное объединение, которое находится в Америке, а помогает людям здесь. Волонтеры из Америки находят беженцев в России и направляют их.

Старомодных способов навигации, вроде стендов или буклетов, у центра нет. Сергей рассказывает, что добиться включения их центра в официальный буклет, который выдают новоприбывшим на эстонской границе, совсем не просто. "Это целая процедура. Да и далеко не каждому человеку этот буклет достается. В интернете работать намного надежнее, чем надеяться на стенд с рекламой. Нас можно найти в Гугле".

Палки в колеса

"Мы не единственная волонтерская организация в Нарве. Есть "Друзья Мариуполя", есть волонтеры от нарвской арт-резиденции. У нас со всем добрососедские отношения. Нас объединяет цель помочь украинцам". Все эти организации являются частью единой сети волонтеров.

Ukraina põgenike keskus Narva Vaba Lava ruumides

Нарвские власти, по мнению Сергея, вставляют палки в колеса центра. Он рассказал, что горуправа не согласовала установку палатки рядом с границей. Палатка была бы нужна для работы волонтеров, что они смогли сразу направлять беженцев и оказывать им первую помощь. Он предполагает, что Нарвские власти не хотят выставлять на всеобщее обозрение работу волонтеров. Видимо, они боятся конфликта с местными жителями.

"У нас хорошо налажена коммуникация с социальным отделом Нарвы. Медицинская и социальные службы работают безупречно,- добавляет Марина. — К примеру, к нам попал парализованный человек. Передвигался только на инвалидной коляске. Его сопровождала только мать и сестры. Необходимо было посадить его в автобус. Им было совершенно не под силу поднять его. Я обратилась в социальную службу развозки маломобильных людей. К нам незамедлительно приехал человек со специальным оборудованием и помог нам. Все по-человечески".

Отдельные службы города работают прекрасно. Вопросы у Сергея с Мариной именно к самому руководству города.

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