DELFI В НАРВЕ | "Многие беженцы первый раз за границей". Кто опекает украинских беженцев, приехавших из России
Центр помощи беженцам из Украины в Нарве находится в театральном хостеле Vaba Lava. Прибывающих с территории России людей встречают нарвские волонтеры, теплая еда и мягкая постель. RusDelfi побывало в центре для беженцев и расспросило о работе центра.
В хостел при театре Vaba Lava в обычное время живут артисты. Они приезжают в театр на гастроли и остаются в хостеле на ночлег. Хостел занимает два этажа. Когда пошел поток беженцев из Украины, руководство театра решило предоставить один из этажей для их временного размещения.
Сергей и Марина — волонтеры. Их пригласило руководство театра, чтобы организовывать пребывание беженцев в хостеле. Помещение хостела предоставлено, но никакого персонала в нем нет. Все функции персонала хостела выполняют сами Сергей и Марина.
В обычной жизни Сергей - руководитель Нарвского общества охраны наследия и руководит Нарвским Медиа-клубом. "Занимаемся охраной наследия и созданием медиа-продуктов. Сняли несколько документальных фильмов о Нарве", - объясняет он.
"Важно упомянуть,- замечает Сергей — что я украинец. Я переехал в Эстонию восемь лет назад из Петербурга. Я не беженец. Для меня важно помочь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Они защищают всю Европу и Эстонию, в том числе".
Марина - член правления Art Republic Krenholmia MTÜ. Также оба они соавторы документальных фильмов о Нарве, в том числе "Riigi võlg" (фильм занял 1-е место на кинофестивале EstDocs2018 в Торонто, Канада) и "Narva: katkestatud mälu".
Первый раз за границей
Главная задача центра в том, чтобы помочь людям после долгого пути и пересечения границы. За тот недолгий срок, что они остаются в нарвском приюте, им необходимо продумать план действий. Беженцам предстоит решить где и в какой стране они хотят остаться. По словам Сергея, многие беженцы никогда до этого не были за границей. Большинство не разбирается в различиях и особенностях разных стран. И несмотря на это, им необходимо сделать этот важный выбор. "Мы стараемся им в этом помогать. Рассказываем им, что можем. Отвечаем на их вопросы", - комментируют ребята.
Чтобы помочь как можно большему числу людей, время пребывания в приюте ограничено. Один или два дня. В виде исключения — три. "Одна семья сегодня остается у нас на третий день, потому что билет на самолет у них куплен на завтра".
Многие люди уже помогают приюту. "Хотя мы не создавали даже НКО (Учреждение некоммерческого объединения - RusDelfi)". Люди приносят в приют вещи первой необходимости. "Иногда мы сами что-то просим. Есть специальные чаты волонтерских организаций. Иногда мы просим в этих чатах чего нибудь специального, чего у нас нет. Например, ходунки."
Еще помощь оказывает Пищевой Банк. Они приносят еду. И помощь оказывают предприниматели. Покупают что-нибудь нужное. "Это всегда какие-то веши. Мы не собираем денежную помощь просто так. Только в каком-то физическом выражении".
Спасают чаты в Телеграме
Далеко не всем беженцам нужны услуги хостела. Сергей рассказывает, что у многих уже есть план и график передвижения. Но Переход границы занимает у них много времени. Допросы на российской стороне и оформление на эстонской могут занять 7—8 часов. И после этого им необходимо время, чтобы перевести дух, попить кофе, прийти в себя, отдохнуть или просто подождать автобус. Для этого один из нарвских предпринимателей предоставил свое офисное помещение на рядом с пограничным пунктом.
"Мы там организовали пункт дневного пребывания", - признается Сергей.
От Петровской площади ходят автобусы до Риги и Вильнюса. Их организовали волонтеры. Чаще всего они отходят от площади вечером. Как раз для ожидания отправки этих автобусов, в основном, и используется центр дневного пребывания. "Мы открываемся, как только координаторы направят первого посетителя и нас уведомят. Обычно в послеобеденные часы. Ночью центр не работает и ночевать там нельзя. Если кто-то опоздал на автобус и идти ему некуда, мы стараемся найти другое жилье".
Найти центр можно с помощью чатов в Телеграме. В чатах работают координаторы. Беженцы могут связаться с ними находясь где угодно, даже еще в Украине. Эти волонтеры работают повсюду. "Для них границ не существует. Их работа вся в интернете. Есть общественное объединение, которое находится в Америке, а помогает людям здесь. Волонтеры из Америки находят беженцев в России и направляют их.
Старомодных способов навигации, вроде стендов или буклетов, у центра нет. Сергей рассказывает, что добиться включения их центра в официальный буклет, который выдают новоприбывшим на эстонской границе, совсем не просто. "Это целая процедура. Да и далеко не каждому человеку этот буклет достается. В интернете работать намного надежнее, чем надеяться на стенд с рекламой. Нас можно найти в Гугле".
Палки в колеса
"Мы не единственная волонтерская организация в Нарве. Есть "Друзья Мариуполя", есть волонтеры от нарвской арт-резиденции. У нас со всем добрососедские отношения. Нас объединяет цель помочь украинцам". Все эти организации являются частью единой сети волонтеров.
Нарвские власти, по мнению Сергея, вставляют палки в колеса центра. Он рассказал, что горуправа не согласовала установку палатки рядом с границей. Палатка была бы нужна для работы волонтеров, что они смогли сразу направлять беженцев и оказывать им первую помощь. Он предполагает, что Нарвские власти не хотят выставлять на всеобщее обозрение работу волонтеров. Видимо, они боятся конфликта с местными жителями.
"У нас хорошо налажена коммуникация с социальным отделом Нарвы. Медицинская и социальные службы работают безупречно,- добавляет Марина. — К примеру, к нам попал парализованный человек. Передвигался только на инвалидной коляске. Его сопровождала только мать и сестры. Необходимо было посадить его в автобус. Им было совершенно не под силу поднять его. Я обратилась в социальную службу развозки маломобильных людей. К нам незамедлительно приехал человек со специальным оборудованием и помог нам. Все по-человечески".
Отдельные службы города работают прекрасно. Вопросы у Сергея с Мариной именно к самому руководству города.