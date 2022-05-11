DELFI В НАРВЕ | "Многие беженцы первый раз за границей". Кто опекает украинских беженцев, приехавших из России

Чтобы помочь как можно большему числу людей, время пребывания в приюте ограничено. Один или два дня. В виде исключения — три. "Одна семья сегодня остается у нас на третий день, потому что билет на самолет у них куплен на завтра".

Главная задача центра в том, чтобы помочь людям после долгого пути и пересечения границы. За тот недолгий срок, что они остаются в нарвском приюте, им необходимо продумать план действий. Беженцам предстоит решить где и в какой стране они хотят остаться. По словам Сергея, многие беженцы никогда до этого не были за границей. Большинство не разбирается в различиях и особенностях разных стран. И несмотря на это, им необходимо сделать этот важный выбор. "Мы стараемся им в этом помогать. Рассказываем им, что можем. Отвечаем на их вопросы", - комментируют ребята.

Марина - член правления Art Republic Krenholmia MTÜ. Также оба они соавторы документальных фильмов о Нарве, в том числе "Riigi võlg" (фильм занял 1-е место на кинофестивале EstDocs2018 в Торонто, Канада) и "Narva: katkestatud mälu".

"Важно упомянуть,- замечает Сергей — что я украинец. Я переехал в Эстонию восемь лет назад из Петербурга. Я не беженец. Для меня важно помочь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Они защищают всю Европу и Эстонию, в том числе".

Сергей и Марина — волонтеры. Их пригласило руководство театра, чтобы организовывать пребывание беженцев в хостеле. Помещение хостела предоставлено, но никакого персонала в нем нет. Все функции персонала хостела выполняют сами Сергей и Марина.

В хостел при театре Vaba Lava в обычное время живут артисты. Они приезжают в театр на гастроли и остаются в хостеле на ночлег. Хостел занимает два этажа. Когда пошел поток беженцев из Украины, руководство театра решило предоставить один из этажей для их временного размещения.

Многие люди уже помогают приюту. "Хотя мы не создавали даже НКО (Учреждение некоммерческого объединения - RusDelfi)". Люди приносят в приют вещи первой необходимости. "Иногда мы сами что-то просим. Есть специальные чаты волонтерских организаций. Иногда мы просим в этих чатах чего нибудь специального, чего у нас нет. Например, ходунки."

Еще помощь оказывает Пищевой Банк. Они приносят еду. И помощь оказывают предприниматели. Покупают что-нибудь нужное. "Это всегда какие-то веши. Мы не собираем денежную помощь просто так. Только в каком-то физическом выражении".

Спасают чаты в Телеграме

Далеко не всем беженцам нужны услуги хостела. Сергей рассказывает, что у многих уже есть план и график передвижения. Но Переход границы занимает у них много времени. Допросы на российской стороне и оформление на эстонской могут занять 7—8 часов. И после этого им необходимо время, чтобы перевести дух, попить кофе, прийти в себя, отдохнуть или просто подождать автобус. Для этого один из нарвских предпринимателей предоставил свое офисное помещение на рядом с пограничным пунктом.

"Мы там организовали пункт дневного пребывания", - признается Сергей.

От Петровской площади ходят автобусы до Риги и Вильнюса. Их организовали волонтеры. Чаще всего они отходят от площади вечером. Как раз для ожидания отправки этих автобусов, в основном, и используется центр дневного пребывания. "Мы открываемся, как только координаторы направят первого посетителя и нас уведомят. Обычно в послеобеденные часы. Ночью центр не работает и ночевать там нельзя. Если кто-то опоздал на автобус и идти ему некуда, мы стараемся найти другое жилье".

Найти центр можно с помощью чатов в Телеграме. В чатах работают координаторы. Беженцы могут связаться с ними находясь где угодно, даже еще в Украине. Эти волонтеры работают повсюду. "Для них границ не существует. Их работа вся в интернете. Есть общественное объединение, которое находится в Америке, а помогает людям здесь. Волонтеры из Америки находят беженцев в России и направляют их.