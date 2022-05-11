ЧП и криминал
11.05.2022, 18:25

Из-за действий злоумышленников произошла утечка в море неочищенных сточных вод

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Фото иллюстративное!
Фото иллюстративное!
Foto: Andres Putting
Полиция Ляэне-Вирумаа сообщила сегодня о возбуждении уголовного дела по статье о загрязнении окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба Идаской префектуры, в Кунда на улице Лепику теэ злоумышленники через разбитое окно пробрались в здание, включили различное оборудование и открыли краны технологических резервуаров, из-за чего сточные воды попали в море.

В рамках уголовного производства полиция выясняет подробности происшествия, в том числе причиненный ущерб.

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