Эстонский евродепутат: французский полицейский скрутил меня и посадил в полицейскую машину(7)
Евродепутат Яак Мадисон рассказал сегодня в эфире Vikerraadio предысторию случившегося в Страсбурге. Мадисон признал, что случившееся было довольно жестким - пять полицейских заломили ему руки и посадили в полицейский автобус рядом с Рихо Террасом.
На прошлой неделе Мадисон сказал "Актуальной камере", что никаких агрессивных действий в тот вечер перед клубом не было. Также он отметил, что обвинения в расизме и насилии - абсурдны.
Теперь же Мадисон признал, что сопротивлялся полиции и даже был доставлен в полицейскую машину.
"Рихо достал телефон и начал снимать", - рассказал Мадисон. Мадисон сказал, что Террас успел снять всего несколько секунд, прежде чем полицейский агрессивно выхватил из его рук телефон и стал стирать содержимое.
"Естественно, меня задело то, что на моего коллегу напали и незаконно отняли имущество, и я выхватил телефон обратно", - рассказал Мадисон.
Мадисон сказал, что в ответ полиция скрутила его. "После этого ко мне подошли около пяти или шести полицейских, как будто я был каким-то агрессором или преступником, потому что я осмелился забрать телефон друга у полиции", — сказал Мадисон.
Мадисон, по его словам, оказал полиции сопротивление. В то время, как он боролся с полицией, у Терраса случилось с полицией несколько перепалок. После этого обоих отправили в полицейский автомобиль.
По словам Мадисона, его отвели в полицейский автомобиль и спросили, где он работает. "Спросили мои документы, но моя одежда осталась в гардеробе", - пояснил Мадисон. После этого полиция отправилась за одеждой и документами. После того, как полиция увидела дипломатический паспорт, они отпустили Мадисона и Терраса восвояси.
Мадисон, по его словам, не совершил ничего противоправного, поскольку съемка подобным образом во Франции не запрещена.
Ход событий
Мадисон сказал на радио, что охранник, который встретил их с Террасом на входе, не был темнокожим. "Это не был темнокожий или не...р, это был белый мужчина", - заверил Мадисон. Он утверждает, что депутатов попросили оставить верхнюю одежду в гардеробе, из-за чего случилась словесная перепалка. По словам Мадисона, Террас не хотел сдавать в гардероб свой пиджак, поскольку не посчитал его верхней одеждой, однако работник клуба продолжал настаивать на своем.
Также Мадисон отмечает, что не слышал от Терраса никаких расистских выражений. По его словам, он не слышал, чтобы кто-либо произнес слово "обезьяна" и он даже не знает, как звучит это слово по-французски.
Мадисон зашел, по его словам, в клуб, а Террас остался за дверью спорить. После, по словам Мадисона, он вышел обратно, но Террас все еще препирался по поводу пиджака. Мадисон сказал, что пошел уладить перепалку, так как считал ее бессмысленной.
Кто же вызвал полицию? Мадисон считает, что вызвать могла любая из сторон: как Террас, так и владелец клуба. Французская полиция прибыла на место и была настроена, по его словам, негативно и агрессивно по отношению к Террасу.
Французский прокурор подтвердил сегодня Delfi, что начато разбирательство, но на данным этапе оно не комментируется.
Два эстонский евродепутата - Рихо Террас и Яак Мадисон - на прошлой неделе в разгар ночной жизни Страсбурга попали в скандальную историю с местной полицией.
Местная французская ежедневная газета DNA также пишет, что в адрес охранника были брошены расистские фразы. "У него были проблемы с цветом кожи нашего охранника", — сказал DNA владелец клуба Эрик Легран. Однако, как сообщают французские СМИ, после прибытия полиции напряженность возросла. Источник заверил "Франс Пресс", что один из депутатов ударил полицейского, после чего его скрутили. Однако депутат разыграл карту статуса неприкосновенности и был отпущен полицией, сообщают местные СМИ.