Эстонский евродепутат: французский полицейский скрутил меня и посадил в полицейскую машину

На прошлой неделе Мадисон сказал "Актуальной камере", что никаких агрессивных действий в тот вечер перед клубом не было. Также он отметил, что обвинения в расизме и насилии - абсурдны.

Теперь же Мадисон признал, что сопротивлялся полиции и даже был доставлен в полицейскую машину.

"Рихо достал телефон и начал снимать", - рассказал Мадисон. Мадисон сказал, что Террас успел снять всего несколько секунд, прежде чем полицейский агрессивно выхватил из его рук телефон и стал стирать содержимое.

"Естественно, меня задело то, что на моего коллегу напали и незаконно отняли имущество, и я выхватил телефон обратно", - рассказал Мадисон.

Мадисон сказал, что в ответ полиция скрутила его. "После этого ко мне подошли около пяти или шести полицейских, как будто я был каким-то агрессором или преступником, потому что я осмелился забрать телефон друга у полиции", — сказал Мадисон.

Мадисон, по его словам, оказал полиции сопротивление. В то время, как он боролся с полицией, у Терраса случилось с полицией несколько перепалок. После этого обоих отправили в полицейский автомобиль.

По словам Мадисона, его отвели в полицейский автомобиль и спросили, где он работает. "Спросили мои документы, но моя одежда осталась в гардеробе", - пояснил Мадисон. После этого полиция отправилась за одеждой и документами. После того, как полиция увидела дипломатический паспорт, они отпустили Мадисона и Терраса восвояси.

Мадисон, по его словам, не совершил ничего противоправного, поскольку съемка подобным образом во Франции не запрещена.

Ход событий

Мадисон сказал на радио, что охранник, который встретил их с Террасом на входе, не был темнокожим. "Это не был темнокожий или не...р, это был белый мужчина", - заверил Мадисон. Он утверждает, что депутатов попросили оставить верхнюю одежду в гардеробе, из-за чего случилась словесная перепалка. По словам Мадисона, Террас не хотел сдавать в гардероб свой пиджак, поскольку не посчитал его верхней одеждой, однако работник клуба продолжал настаивать на своем.