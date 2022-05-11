Госконтроль: треть призывников семи-восьмилетней давности ни разу не были на учебных сборах(2)
”Когда мы просмотрели эти два призыва, оказалось, что около половины тех, кто был не охвачен учебными сборами, не явились, несмотря на повестку, а к другой половине сами Силы обороны не проявили интереса, — сказал государственный контролер Янар Хольм. — В то же время можно предположить, что именно у этих призывников истек срок так называемого ”горячего” резерва — т. е. тот период, когда их навыки, знания и коэффициент полезного действия наиболее высоки”. Хольм отметил, что без обновления навыков через семь лет готовность резервиста значительно снижается.
Госконтроль рекомендует призывать резервистов, входящих в состав подразделений Сил обороны, на регулярные учебные сборы. Следует пересмотреть мотивационный пакет для участия в учебных сборах — достаточно ли денежной компенсации, или же стоит ли предлагать резервистам дополнительный отпуск и прочие льготы.
Госконтроль установил, что количество набранных на службу призывников и их распределение между подразделениями до сих пор соответствовало графику подготовки подразделений, запланированному в Плане развития государственной обороны. План развития государственной обороны на 2022–2031 годы предусматривает постепенное увеличение количества призывников, призываемых на срочную службу, с тем, чтобы к 2025 году в Силах обороны служило на 400 человек больше, чем в этом году. Это увеличило бы количество призывников до 4000, упростив комплектование установленных подразделений. К сожалению, увеличение количества призывников влечет за собой дополнительные расходы, часть которых не учтена в плане развития.
Хотя при строительстве казарм увеличение числа призывников было учтено, незаметно, чтобы имелись конкретные планы по полигонам и стрельбищам — куда, когда и сколько нужно инвестировать, чтобы обеспечить такой же уровень подготовки для большего количества призывников. Также еще к осени 2021 года была не уточнена сумма дополнительных затрат на учебное снаряжение.
По данным Сил обороны, призыв на службу 4000 призывников в год означает набор еще примерно 50 инструкторов из числа действующих военнослужащих. Хотя действующий План развития государственной обороны предусматривает увеличение численности действующих военнослужащих на 300 человек к 2031 году, это не означает автоматически, что увеличится число действующих военнослужащих, непосредственно и ежедневно занимающихся призывниками.
Потенциальным ”узким местом” являются подготовка и набор инструкторов, поскольку уже сейчас не все должности заполнены, из-за чего нагрузка на инструкторов превышает предусмотренный уровень. В качестве временного решения в Силах обороны до сих пор применялись призывники, начавшие службу в январе и прошедшие курс для младших унтер-офицеров, которые помогают провести базовый курс военных навыков для призывников, которые начинают службу в июне-июле того же года. Это призывники, на которых еще нельзя возлагать полную ответственность за достижение всех целей обучения новобранцев.
Обучение, необходимое для того, чтобы стать офицером и возглавить группу из более чем 30 человек, длится в Академии Сил обороны три года, а обучение старост групп и инструкторов на курсе для старших унтер-офицеров длится один год. К сожалению, количество потенциальных учащихся и возможности приема учебных заведений ограничены. Госконтроль рекомендует как можно полнее уточнить расходы, связанные с увеличением числа призывников, а также обеспечить набор и обучение такого количества действующих военнослужащих, которое будет соответствовать количеству призывников.
Из года в год снижается покидание срочной службы, что облегчает заполнение должностей в подразделениях. Как снижение требований к здоровью, так и более индивидуальный подход к обучению сократили прерывание срочной службы и преждевременное зачисление призывников в резерв. Более индивидуальный подход позволяет лучше учитывать различия в способностях и потребностях людей, но увеличивает рабочую нагрузку, связанную с управлением призывниками, и оставляет меньше времени на обучение.
В большинстве подразделений Сил обороны должности резервистов заполнены — больше всего возможностей для развития есть в подразделениях, подготовленных ”Союзом обороны” (Кайтселийтом). В дальнейшем от Кайтселийта ожидается еще более значительное увеличение личного состава подразделений территориальной обороны (ополчения). Это требует более активного участия нынешних членов, а также набора новых членов.
В ситуации, когда не возникает проблем с комплектованием подразделений в результате срочной службы, Госконтроль рекомендует использовать резервистов, прошедших обучение в Силах обороны, для занятия вакантных должностей в подразделениях, подготовленных Кайтселийтом. Одна из возможностей — использовать резервистов, только что вышедших из так называемого ”горячего” резерва, для заполнения вакансий Кайтселийта.
Подготовка большого количества подразделений получила очень хорошую оценку при проверке боеготовности Сил обороны на основании учетных данных и документов. Однако по состоянию на конец 2021 года для многих подразделений эти оценочные учения для подтверждения боеготовности еще не проводилось.
Процедуры аудиторского отчета ”Создание человеческого резерва для военной государственной обороны” проводились с июня по декабрь 2021 года, и Госконтроль публикует их резюме. Сам отчет содержит государственную тайну в области государственной обороны и опубликованию не подлежит.