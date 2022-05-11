С понедельника изменится расписание поездов в западном направлении

По словам Ронни Конго, руководителя по продажам и развитию Elron, строительные работы необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров в будущем. ”Предприятие Eesti Raudtee будет выполнять самые разные работы на отрезке Пяэскюла–Кейла. Лучше всего они будут заметны пассажирам, когда будет завершено строительство второго пути на всем отрезке Пяэскюла–Кейла, а также некоторых пешеходных туннелей”, — отметил Конго, добавив, что если поезда будут проходить какой-либо отрезок железной дороги медленнее, то и поездов будет ходить меньше. ”Составляя расписание, мы заботились о том, чтобы как в Палдиски, так и в Турба можно было добраться так же часто, как обычно, но, к сожалению, на отрезке Кейла–Таллинн не все поезда получится оставить в расписании. Чтобы ездить было по-прежнему комфортно, несмотря на менее плотный график, мы будем использовать спаренные поезда при отправлениях с большим количеством пассажиров”, — подчеркнул Конго.