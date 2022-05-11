КаПо проверит компенсацию расходов депутата EKRE и экс-министра Керт Кинго

Недавно Õhtuleht, изучая компенсации расходов, обнаружил у бывшего министра, а ныне депутата Рийгикогу Керт Кинго четыре подозрительно похожих и больших счета общей суммой почти 6000 евро.

Спустя пару недель после того, как экс-советник тогда еще министра Вийве Аасма подала в суд на трех членов EKRE за клевету в отношении нее в Facebook, 1 апреля 2020 Керт Кинго предъявила бухгалтерии Рийгиогу на компенсацию счет на 1512 евро от адвокатского бюро Eipre & Partnerid. Пояснение к счету стояло следующее: "Работы депутата Рийгикогу в правовой комиссии".

Сама Кинго не опровергла Delfi, что дело против нее связано с оплатой счетов за юридическую помощь, а лишь пояснила, что не комментирует судебный процесс.