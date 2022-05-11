В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на электросамокате

Авария произошла 10 мая в 13:15 возле Ахтри, 2 в Таллинне.

По имеющимся данным, 60-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen Berlingo столкнулся на нерегулируемом пешеходном переходе с 12-летним мальчиком на электросамокате.