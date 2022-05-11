ЧП и криминал
11.05.2022, 07:41

В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на электросамокате

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Tanel Meos

Вчера в Таллинне легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика на электросамокате.

Авария произошла 10 мая в 13:15 возле Ахтри, 2 в Таллинне.

По имеющимся данным, 60-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen Berlingo столкнулся на нерегулируемом пешеходном переходе с 12-летним мальчиком на электросамокате.

Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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