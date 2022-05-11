11.05.2022, 07:41
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика на электросамокате(1)
Foto: Tanel Meos
Вчера в Таллинне легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика на электросамокате.
Авария произошла 10 мая в 13:15 возле Ахтри, 2 в Таллинне.
По имеющимся данным, 60-летний мужчина на легковом автомобиле Citroen Berlingo столкнулся на нерегулируемом пешеходном переходе с 12-летним мальчиком на электросамокате.
Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.