Благодаря внимательному человеку полиция нашла пропавшую пожилую женщину

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Пылвамаа 69-летней Юлле, которая сегодня около 14:45 вышла из дома на улице Яама. Женщина нуждается в помощи из-за состояния здоровья.

В 21.35 полиция сообщила, что женщина нашлась: в Пылва ее заметил внимательный житель и позвонил по телефону 112. Юлле нуждается во врачебной помощи и доставлена в больницу.