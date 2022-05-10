ЧП и криминал
10.05.2022, 22:38

Благодаря внимательному человеку полиция нашла пропавшую пожилую женщину

 
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
Foto: Kenno Soo

Полиция днем во вторник просила помощи в поисках пропавшей в Пылвамаа 69-летней Юлле.

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Пылвамаа 69-летней Юлле, которая сегодня около 14:45 вышла из дома на улице Яама. Женщина нуждается в помощи из-за состояния здоровья.

В 21.35 полиция сообщила, что женщина нашлась: в Пылва ее заметил внимательный житель и позвонил по телефону 112. Юлле нуждается во врачебной помощи и доставлена в больницу.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии