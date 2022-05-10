Таави Аас: нужно быть готовыми к длительным перебоям с поставками газа

По словам министра, инициирование законопроекта вызвано нападением России на Украину. "Потребление газа в Эстонии на 80 процентов зависит от России. В ситуации, когда мы не учитываем российские поставки, помимо поставок СПГ в Эстонию, мы должны быть готовы и к возможным длительным перебоям с поставками газа. Также важно обеспечить сохранение стратегических запасов газа и покрытие его расходов на постоянной основе", — сказал Аас.