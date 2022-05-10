Новости Эстонии
10.05.2022, 19:51

Таави Аас: нужно быть готовыми к длительным перебоям с поставками газа

 
Gaasipliit
Gaasipliit
Foto: Anni Õnneleid

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас представил сегодня в Рийгикогу проект о внесении поправок в закон о природном газе, закон о чрезвычайном положении и закон о конкуренции, которые повышают готовность к длительным перебоям в поставке газа.

По словам министра, инициирование законопроекта вызвано нападением России на Украину. "Потребление газа в Эстонии на 80 процентов зависит от России. В ситуации, когда мы не учитываем российские поставки, помимо поставок СПГ в Эстонию, мы должны быть готовы и к возможным длительным перебоям с поставками газа. Также важно обеспечить сохранение стратегических запасов газа и покрытие его расходов на постоянной основе", — сказал Аас.

Министр пояснил, что принятый в первом чтении Рийгикогу проект имеет три основные цели: обеспечить регуляцию долгосрочных газовых поставок, покрыть расходы на управление стратегическими запасами газа и уточнить правила, связанные с использованием терминалов сжиженного природного газа.

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