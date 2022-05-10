Полиция подозревает известных в Вырумаа людей в хищении общественного имущества

"Для дальнейшего расследования следователи будут собирать дополнительные доказательства" — сказал Delfi советник по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус, добавив, что подробности следствия не разглашаются. Прокуратура также не подтвердила информацию Delfi о том, что среди подозреваемых были Кыйв и Плоомипуу.

Кыйв является членом партии Отечества с 1998 года. С 1999 года шесть раз подряд избирался депутатом Выруского городского собрания, но на последних местных выборах в 2021 году уже не баллотировался. В 2010 году он стал уездным старейшиной Выру и занимал эту должность, пока она не была упразднена в ходе административной реформы.

Выруский союз потребителей - один из крупнейших работодателей в уезде, владеющий помимо Võru Maksimarket, а также открытого несколько лет назад Peetri Konsum еще множеством магазинов.

Хассо Плоомипуу, по данным Delfi являющийся одним из шести подозреваемых - член партии Отечества, также занимал должность председателя Выруского округа партии Отечества в то время, когда Кыйв, который также был членом правления округа, выполнял обязанности уездного старейшины.