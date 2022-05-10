"Если вы пришли возложить цветы, вы поддерживаете войну". Голландский студент протестовал у Бронзового солдата

"Раньше я только слышал про Бронзового солдата. Никогда не интересовался, где он находится. Но теперь, из-за войны в Украине, в обществе стало так много разговоров, что я решил пойти и посмотреть", — объясняет он, почему оказался у памятника.

9 мая Клаас отправился на военное кладбище в середине дня и совсем не был готов к тому, что у памятника будет много народу. "Это меня разозлило. Люди несут цветы к памятнику Советскому солдату, в то время как в Украине гибнут невинные люди. Я решил, что должен что-то предпринять", — говорит он.