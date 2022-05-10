Новости Эстонии
10.05.2022, 19:26

"Если вы пришли возложить цветы, вы поддерживаете войну". Голландский студент протестовал у Бронзового солдата

 
Delfi поговорил с ним
Андрей Цветаев
9 mai
9 mai
Foto: Andrei Tsvetajev
Протестующий около Бронзового солдата студент родом из Нидерландов рассказал, что не ожидал увидеть так много людей. Реакция полиции на его плакат была молниеносной. А вот его протест у дверей венгерского посольства длится уже несколько недель и там правоохранители претензий не имеют.

"Раньше я только слышал про Бронзового солдата. Никогда не интересовался, где он находится. Но теперь, из-за войны в Украине, в обществе стало так много разговоров, что я решил пойти и посмотреть", — объясняет он, почему оказался у памятника.
9 мая Клаас отправился на военное кладбище в середине дня и совсем не был готов к тому, что у памятника будет много народу. "Это меня разозлило. Люди несут цветы к памятнику Советскому солдату, в то время как в Украине гибнут невинные люди. Я решил, что должен что-то предпринять", — говорит он.

Далее, по его словам, все случилось спонтанно. "Я вернулся домой, увидел бумажный пакет из магазина, взял маркер и написал текст". Текст на его пакете гласил: "Если вы пришли сюда возложить цветы, вы поддерживаете Путина и войну", — вспоминает голландский студент. Далее он отправился с этим посланием к толпе у памятника.

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