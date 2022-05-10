В больничном лечении из-за коронавируса нуждается 161 человек. За неделю умерло восемь пациентов

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Ханны Сепп, за минувшую неделю были проанализированы 14 136 тестов, 1490 из которых оказались положительными. В основном, это были тесты, сделанные по направлению семейного врача для пациентов из групп риска.

”Заболеваемость среди 60-летних остается на прежнем уровне, наибольший рост был зафиксирован в возрастной категории 80 и старше (41%)”, — сообщила Сепп. Коэффициент заражения R сохраняется в пределах 0,82. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является средним.

По состоянию на утро понедельника в больницах находится 161 человек, 56 из которых госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались восемь человек, шесть из которых не были вакцинированы. На этой неделе количество пациентов в больницах должно снизиться до 140.

За неделю было введено 1865 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 382 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 453 385 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6%.

Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по-прежнему преимущественно сохраняется на умеренном, то есть желтом уровне. Самый высокий — красный — уровень был зафиксирован в Кярдла. По-прежнему высокий уровень наблюдается в Йыхви-Ахтме, Пярну и Виймси-Мууга. Зеленые зоны: Лихула и Тюри.

С начала мая Департамент здоровья больше не публикует ежедневную статистику по COVID-19. С этого момента обзор эпидемиологической ситуации публикуется один раз в неделю. По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Ханны Сепп, оценка показателей за неделю дает более целостное представление о распространении инфекции, чем ежедневная. Подобная практика теперь применяется во многих странах, из ближайших соседей, например, в Финляндии.

Карта распространения коронавируса на сайте Департамента здоровья обновляется один раз в неделю, по вторникам, и одновременно обновляются исходные данные.

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