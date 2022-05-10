ВИДЕО | С портретом, флагом Эстонии, на самокате: кого и как задерживали на 9 мая?

Почтить память павших на военном кладбище пришло 11 000 человек, что в три раза меньше по сравнению с предыдущими годами. “Большинство людей знали о запрете символики, но все же полиция побеседовала с сотнями людей, которые носили запрещенную символику или вели себя провокационно или пропагандировали кремлевскую идеологию. Хотя большинство людей убирало символику после пояснений полиции, что это нарушение, в течение дня полицейские доставили в отделения полиции, в основном, Харьюмаа и Ида-Вирумаа около 40 человек, которые не согласились убрать запрещенную символику и вели себя провокационно”, — сказал руководитель оперативного штаба Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм.