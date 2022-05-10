10.05.2022, 12:15
11-летний мальчик проплакал всю ночь. Тысячи украинских беженцев нуждаются в психологической помощи. Оказать ее — в интересах Эстонии
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Каждый пятый военный беженец может нуждаться в психологической помощи, но всем Эстония помочь не в состоянии.
11-летний украинский мальчик Богдан (имя изменено — прим.ред.) — беженец из Украины, который уже несколько недель живет с матерью в маленьком эстонском городке. Семье помогает волонтер Лийз (имя изменено — прим.ред.). Она переживает за Богдана, поскольку ей кажется, что ребенок недостаточно ест.