11-летний мальчик проплакал всю ночь. Тысячи украинских беженцев нуждаются в психологической помощи. Оказать ее — в интересах Эстонии

11-летний украинский мальчик Богдан (имя изменено — прим.ред.) — беженец из Украины , который уже несколько недель живет с матерью в маленьком эстонском городке. Семье помогает волонтер Лийз (имя изменено — прим.ред.). Она переживает за Богдана, поскольку ей кажется, что ребенок недостаточно ест.

”Богдан сказал, что не хочет есть, но он с утра ничего не ел. Нам удалось достичь того, что он выбрал суп, а потом с удовольствием и мороженое, но в то время, как мои собственные дети съели все, что было в тарелке, Богдан смог осилить едва ли треть порции супа и несколько ложек мороженого”, — описывает женщина. Уже несколько дней она замечает, что ребенок, который с аппетитом начинал есть, после нескольких ложек отодвигает тарелку.