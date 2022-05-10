На интернет-радио IDA теперь можно послушать новый подкаст на русском языке о волнующих общество темах

Подкаст ”Как рука ходит?” зародился из желания объединиться и создать площадку для общения на русском языке, чтобы поговорить о волнующих общество общественных и политических темах в сложившейся ситуации войны в Украине. С конца февраля 2022 года в Эстонию приехали более 30 тысяч военных беженцев. Впервые в истории нашей страны мы принимаем такое количество беженцев и это новый опыт, как для каждого из нас, так и для всего государства.

"В новой реальности возникает много вопросов и мы хотим их задать и обсудить в этом подкасте. Мы поняли, что в нынешней ситуации мы не можем молчать и хотим дать голос другим. Для этого в каждый выпуск мы будем приглашать разных гостей, экспертов в своей области, чтобы обсудить с ними волнующие нас темы, опираясь на их и наш личный опыт в интеграции, феминизме, антропологии, искусстве, социологии, лингвистике, политике и других сферах", — пишут создательницы подкаста.