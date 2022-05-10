Не пропустите! Весенняя ярмарка в Маарду пройдет уже на этих выходных

Этой весной свои услуги и товары посетителям предложат порядка 350 предпринимателей из Эстонии, Латвии и Литвы. ”В этом году, как и всегда, мы предлагаем гостям интересную культурную программу, в рамках которой будут работать разнообразные аттракционы, проводится игры и веселые конкурсы для взрослых и детей. Посетители также смогут отведать традиционные блюда разных народов, в том числе эстонские, армянские, узбекские,” — рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.

Торговля оба дня будет начинаться в 10.00, горожанам и гостям предложат различные товары и услуги местных и зарубежных производителей, изделия ручной работы, сухофрукты, восточные сладости, а также сезонную садоводческую продукцию: саженцы, цветы, растения и произведенные на хуторах Эстонии продукты.

Любители свежих хуторских продуктов смогут порадовать себя свежеиспеченным хлебом, самодельными колбасами, сезонными овощами, а также пополнить свой запас меда, чая и специй.

В кафе и пунктах питания посетители смогут попробовать сахарную вату, пироги от бар-буфета ”Николай” и пекарни ”Аhjupala”, приготовленные на месте блюда, а внимание детей привлекут пони, аттракционы skyjump, карусели, водные шары и батутный городок.

До встречи на ярмарке в Маарду!

Культурная программа Маардуской весенней ярмарки:

14 мая, суббота

12.00 Танцевальные ансамбли ”Катая” и ”Tutti studio”

12.45 Хор ”Сударушки”

13.00 Эстонский народный ансамль ”Kandali”

13.30 ансамбль ”Крапива”

13.45 приветствие вице-мэра

14.50 шоу-группа ”IRIS”

14.30 шоу-театр ”Ягори” (Слава Исетский, Сергей Воронов, Алена Зноева и другие)

16.05 дуэт Иветты Кадакас и Бориса Оздоба

16.45 техническая пауза

17.00- 18.00 Alter Ego Cover Band

15 мая, воскресенье

12.00-14.00 концерт творческих коллективов Маардуского Рахвамая

14.00 вокальная студия ”Кнопочки”

14.40-16.30 концерт детских творческих коллективов Маардуского Рахвамая

P.S. В концертной программе могут произойти изменения.