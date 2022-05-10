Не пропустите! Весенняя ярмарка в Маарду пройдет уже на этих выходных
Этой весной свои услуги и товары посетителям предложат порядка 350 предпринимателей из Эстонии, Латвии и Литвы. ”В этом году, как и всегда, мы предлагаем гостям интересную культурную программу, в рамках которой будут работать разнообразные аттракционы, проводится игры и веселые конкурсы для взрослых и детей. Посетители также смогут отведать традиционные блюда разных народов, в том числе эстонские, армянские, узбекские,” — рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.
Торговля оба дня будет начинаться в 10.00, горожанам и гостям предложат различные товары и услуги местных и зарубежных производителей, изделия ручной работы, сухофрукты, восточные сладости, а также сезонную садоводческую продукцию: саженцы, цветы, растения и произведенные на хуторах Эстонии продукты.
Любители свежих хуторских продуктов смогут порадовать себя свежеиспеченным хлебом, самодельными колбасами, сезонными овощами, а также пополнить свой запас меда, чая и специй.
В кафе и пунктах питания посетители смогут попробовать сахарную вату, пироги от бар-буфета ”Николай” и пекарни ”Аhjupala”, приготовленные на месте блюда, а внимание детей привлекут пони, аттракционы skyjump, карусели, водные шары и батутный городок.
До встречи на ярмарке в Маарду!
Культурная программа Маардуской весенней ярмарки:
14 мая, суббота
12.00 Танцевальные ансамбли ”Катая” и ”Tutti studio”
12.45 Хор ”Сударушки”
13.00 Эстонский народный ансамль ”Kandali”
13.30 ансамбль ”Крапива”
13.45 приветствие вице-мэра
14.50 шоу-группа ”IRIS”
14.30 шоу-театр ”Ягори” (Слава Исетский, Сергей Воронов, Алена Зноева и другие)
16.05 дуэт Иветты Кадакас и Бориса Оздоба
16.45 техническая пауза
17.00- 18.00 Alter Ego Cover Band
15 мая, воскресенье
12.00-14.00 концерт творческих коллективов Маардуского Рахвамая
14.00 вокальная студия ”Кнопочки”
14.40-16.30 концерт детских творческих коллективов Маардуского Рахвамая
P.S. В концертной программе могут произойти изменения.