Тарту предлагает перенести мемориал в парке Раади и перезахоронить останки погибших на кладбище

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, город принимает необходимые меры для того, чтобы умершие, похороненные возле памятника в парке Раади, могли быть перезахоронены на кладбищах. "В нашем культурном пространстве мертвые заслуживают упокоения на кладбище, а не в общественном пространстве города", — отметил мэр.

Закон об охране воинских захоронений предусматривает перезахоронение останков, если воинское захоронение находится в неподходящем месте, например, в парках, зеленых насаждениях, местах проведения массовых мероприятий и т. д. Непригодность места воинского захоронения определяется Комиссией по воинским захоронениям, и министр обороны по предложению комиссии решает, на каком кладбище следует перезахоронить останки погибших.

По оценке руководства Тарту, захоронение останков на кладбище оправдано, поскольку могила жертв Второй мировой войны находится в неподходящем месте. Наряду с перезахоронением останков оправдан и перенос надгробного памятника. В письме, направленном министрам, предлагается снять с монумента статус памятника истории, отмечая, что памятники, воздвигнутые оккупационной властью, не заслуживают статуса объектов, охраняемых государством.

Мемориал в парке Раади вместе с братской могилой до сих пор является национальным историческим памятником, находящимся под охраной, этот статус он получил постановлением министра культуры в 1997 году.