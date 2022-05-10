В Таллиннском зоопарке теперь можно изучать язык жестов
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, первая в Эстонии табличка для изучения языка жестов была установлена зимой в конце прошлого года на детской площадке Ярвеотса.
Табличка появилась благодаря сотрудничеству студентов Таллиннского университета и управы района Хааберсти.
”Когда студенты вновь обратились к нам с желанием установить в районе ещё одну табличку, мы с радостью согласились им помочь”, — сказал Сильянов. ”Рад, что теперь табличка для изучения языка жестов есть и в зоопарке. Зоопарк — место, где бывает много детей, и установленная табличка — прекрасная возможность пробудить в детях интерес к изучению языка жестов, а также помочь наладить общение между теми эстоноязычными ребятами, кто пользуется для общения языком жестов, и теми, кто использует речь”, — сказал Сильянов и добавил, что данная инициатива — большой шаг к более толерантному обществу.
”В зоопарке есть большая зона для детей, и это место просто идеальное для данной таблички. Дети всегда более открыты для изучения нового и интересного. Также этот навык должен помочь наладить общение между детьми, которые используют для общения речь, и теми, кто используют для общения жесты”, — сказала участник проекта Кайса Куусисте. Табличка для изучения языка жестов — хорошая возможность для каждого посетителя зоопарка сделать первые шаги в изучении языка жестов, это поможет снять языковой барьер при общении с людьми, которое используют в общении язык жестов.
Проект создания таблички поддержал Таллиннский университет, управа района Хааберсти и Таллиннский зоопарк.