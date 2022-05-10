В Таллиннском зоопарке теперь можно изучать язык жестов

”Когда студенты вновь обратились к нам с желанием установить в районе ещё одну табличку, мы с радостью согласились им помочь”, — сказал Сильянов. ”Рад, что теперь табличка для изучения языка жестов есть и в зоопарке. Зоопарк — место, где бывает много детей, и установленная табличка — прекрасная возможность пробудить в детях интерес к изучению языка жестов, а также помочь наладить общение между теми эстоноязычными ребятами, кто пользуется для общения языком жестов, и теми, кто использует речь”, — сказал Сильянов и добавил, что данная инициатива — большой шаг к более толерантному обществу.