ФОТО | Компания Südamekodud купила самый большой частный дом престарелых в Таллинне

”В Эстонии по-прежнему мало компаний, которые профессионально управляют домами престарелых, и Südamekodud — одна из них. Это третий проект в рамках нашего сотрудничества, но я надеюсь, что это только начало — мы доверяем компании под управлением Мартина Кукка и её команде”, — сказал член правления EfTEN Real Estate Fund III AS Вильяр Аракас.

В дополнение к зданию Pirita Pansionaat дочерние предприятия фонда недавно приобрели недвижимость Südamekodu в Валкла и право на строительство нового Südamekodu недалеко от Эстонского национального музея, в Тарту. EfTEN также инвестирует до десяти миллионов евро в создание новых условий проживания для пожилых людей.

По словам совладельца и председателя совета Südamekodud Мартина Кукка, за пять лет компания превратилась в крупнейшее в Эстонии предприятие по уходу за пожилыми людьми: ”Мы широко представлены в сельской местности, а с основанием Südamekodu в Валкла и приобретением пансионатов Merivälja Pansionaat и Pirita Pansionaat также превратились в крупнейшего поставщика услуг в столице и ее окрестностях. С ростом компании растет и ответственность — сегодня почти каждый десятый находящийся под опекой пожилой человек в Эстонии живет в учреждениях Südamekodud. Именно поэтому основным направлением деятельности компании в ближайшие годы является повышение и гармонизация качества услуг и диверсификация дополнительных услуг”. Например, предоставление услуг по уходу на дому в Эстонии по-прежнему практически отсутствует, и в течение следующих 3–5 лет Südamekodud хочет стать пионером в этой области.