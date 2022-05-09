ФОТО | Компания Südamekodud купила самый большой частный дом престарелых в Таллинне
Завершилась сделка купли-продажи, в результате которой управляющая домами престарелых компания Südamekodud приобрела частный дом престарелых Pirita Pansionaat, обладающий самым большим количеством мест в Таллинне. Построенное в прошлом году здание дома престарелых на 255 мест принадлежит фонду недвижимости EfTEN. Это уже третий крупный проект EfTEN и Südamekodud.
”В Эстонии по-прежнему мало компаний, которые профессионально управляют домами престарелых, и Südamekodud — одна из них. Это третий проект в рамках нашего сотрудничества, но я надеюсь, что это только начало — мы доверяем компании под управлением Мартина Кукка и её команде”, — сказал член правления EfTEN Real Estate Fund III AS Вильяр Аракас.
В дополнение к зданию Pirita Pansionaat дочерние предприятия фонда недавно приобрели недвижимость Südamekodu в Валкла и право на строительство нового Südamekodu недалеко от Эстонского национального музея, в Тарту. EfTEN также инвестирует до десяти миллионов евро в создание новых условий проживания для пожилых людей.
По словам совладельца и председателя совета Südamekodud Мартина Кукка, за пять лет компания превратилась в крупнейшее в Эстонии предприятие по уходу за пожилыми людьми: ”Мы широко представлены в сельской местности, а с основанием Südamekodu в Валкла и приобретением пансионатов Merivälja Pansionaat и Pirita Pansionaat также превратились в крупнейшего поставщика услуг в столице и ее окрестностях. С ростом компании растет и ответственность — сегодня почти каждый десятый находящийся под опекой пожилой человек в Эстонии живет в учреждениях Südamekodud. Именно поэтому основным направлением деятельности компании в ближайшие годы является повышение и гармонизация качества услуг и диверсификация дополнительных услуг”. Например, предоставление услуг по уходу на дому в Эстонии по-прежнему практически отсутствует, и в течение следующих 3–5 лет Südamekodud хочет стать пионером в этой области.
EfTEN также видит в эстонском секторе домов престарелых большой потенциал. ”В Скандинавии много фондов недвижимости, которые специализируются исключительно на домах престарелых. Еще одна проблема Эстонии заключается в том, что здания амортизированы и находятся в неподходящих местах — хотя большинство людей живут в крупных городах, дома престарелых часто находятся далеко от них. Я вижу, что Südamekodud может внести большой вклад в улучшение ситуации”, — сказал Аракас.
Südamekodud — основанная в 2017 году крупнейшая сеть домов престарелых в Эстонии, цель которой — помочь людям сохранять достоинство и радость жизни, а также быть лучшим поставщиком услуг по уходу неподалеку от дома. Через холдинговые компании предприятием владеют четыре учредителя: Мартин Кукк (30%), Яко Лаанемяги (30%), Райн Розиманнус (30%) и Рене Ильвес (10%).
После приобретения Pirita Pansionaat компания управляет десятью домами престарелых по всей Эстонии, которые обслуживают почти 1000 человек и в которых работают более 300 человек. В сеть Südamekodud входят дома престарелых в Кяру, Пийгасте, Лихула, Вярска, на Сааремаа, в Кунда, Кохтла-Ярве, Валкла, а также в Меривялья и Пирита в Таллинне.