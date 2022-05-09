Виновному в незаконной выдаче быстрых кредитов бизнесмену уменьшили штраф на несколько сотен тысяч евро

В августе 2021 года на OÜ Autopant было наложено денежное взыскание в размере 300 000 евро. Кроме этого суд конфисковал у фирмы 605 000 евро криминальной прибыли, для чего была наложена ипотека на принадлежащую фирме недвижимость. Анкипович как руководитель предприятия был наказан штрафом в размере 2500 евро.

Однако в апреле 2022 года Таллиннский окружной суд отменил взыскание 605 000 евро с OÜ Autopant. Тем не менее Анкиповичу все же придется выплатить 2500 евро, а Autopant — 300 000 евро.

Согласно обвинению, в 2016-2019 гг Autopant заключила как минимум 900 договоров быстрого займа. Люди переписывали на Autopant свои легковые автомобили, которыми могли продолжать пользоваться. Взамен они получали кредит в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч евро под средний процент 4,1 в месяц. Сумма выданных кредитов составляет около 2,7 евро, криминальная прибыль — больше миллиона.

Однако в апреле 2022 года Таллиннский окружной суд отменил взыскание 605 000 евро с OÜ Autopant.

Сумма выданных кредитов составляет около 2,7 евро, криминальная прибыль — больше миллиона.

Суд согласился с прокуратурой, что для выдачи таких кредитов Autopant должна была иметь разрешение финансовой инспекции. Фирма пыталась получить разрешение, но инспекция его не выдала.