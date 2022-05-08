Электричество на бирже в понедельник подорожает на 54%

Дороже всего — 296,94 евро — электричество будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет с 2 ночи до 4 часов утра, когда цена составит 101,18 евро за мегаватт-час.

В воскресенье среднесуточная стоимость электроэнергии составляет 125,31 евро. Таким образом в понедельник электричество подорожает на 54,5%.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии.