Экономика
08.05.2022, 15:38

Электричество на бирже в понедельник подорожает на 54%

 
Foto: Argo Ingver

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 9 мая, вырастет до 179,03 евро за мегаватт-час, пишет RusERR.

Дороже всего — 296,94 евро — электричество будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет с 2 ночи до 4 часов утра, когда цена составит 101,18 евро за мегаватт-час.

В воскресенье среднесуточная стоимость электроэнергии составляет 125,31 евро. Таким образом в понедельник электричество подорожает на 54,5%.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии.

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