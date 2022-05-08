Разогнавшийся до 136 км/час в Таллинне и устроивший ДТП пьяный водитель получил условный срок

Согласно версии Пыхьяской окружной прокуратуры, 31 декабря 2019 года в 23:36 на железнодорожном переезде на Ярвевана теэ обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Volvo S60, врезался в ехавшую спереди автомашину Mercedes-Benz.

С места происшествия в больницу были доставлены 6 человек: признанный позднее виновником ДТП водитель Volvo, ехавшие вместе с ним в машине двое детей подросткового возраста, а также водитель и двое пассажиров Mercedes-Benz.

Как установило следствие, обвиняемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и значительно превысил допустимую скорость, разогнавшись до 136 км/час.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и был приговорен к условному лишению свободы на 2 года и 6 месяцев, а также на год лишен водительских прав.

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