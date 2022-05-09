ОНЛАЙН | 9 мая в Эстонии: полиция работает в усиленном режиме, не обошлось и без провокаций

В воскресенье, 8 мая, в Таллинне было относительно спокойно. По словам полиции, в течение дня полицейские по всей Эстонии провели беседы с десятками людей, которые носили запрещенную символику. В большинстве случаев это была георгиевская лента, также были случаи с использованием флага РФ или элементов советской военной формы. В общем, люди понимали свое нарушение и убирали символику.

В Пыхья-Таллинне имело место происшествие, когда пьяный 64-летний мужчина, который носил запрещенные символы, помешал концерту, посвященному дню матери. Полицейские задержали его и в его отношении начали делопроизводство о проступке по статье об использовании поддерживающего агрессию символа.

Днем на военное кладбище к памятнику пришел мужчина с флагом Эстонии. Это был уже знакомый полиции мужчина, который попадал в поле зрения из-за неоднократных провокаций. В апреле суд вынес ему к качестве наказания десять дней ареста за провоцирование украинских военных беженцев военной символикой. Во избежание конфликтов и опасности самому этому мужчине, полиция вынесла ему запрет на нахождение на кладбище.

Улицы перекрыты

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 мая, с 9 до 23 часов, отрезок Фильтри теэ от автовокзала до улицы Вескипости будет закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей.

Запрещена символика

Сегодня запрещена любая военная символика агрессора - Российской Федерации. Флаги России, СССР, георгиевские ленты, символы Z и V запрещено использовать в общественном пространстве по всей стране. При этом не запрещено возлагать цветы у советских памятников Второй мировой войны, приходить на Военное кладбище с портретами погибших родственников.