ФОТО | В Тарту вандалы изрисовали свастикой памятник советским войнам

По словам представителя Тартуского полицейского участка Талиса Эйта, сегодня около 15:25 полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке.

Полицейский патруль не обнаружил нарушителей ни рядом с памятником, ни в парке.

”Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение”, — сказал Эйт. ”Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника".

Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация о случившемся или кто видел подозрительную активность у памятника Раади в Тарту, сообщить об этом, написав на э-майл louna@politsei.ee или позвонив по номеру 112.







