ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как в Нарве прошло открытие фестиваля "Tallinn-Narva music week"

"Эти дня дарят радость и утешение, рождают свежие мысли и дают возможность ненадолго отвлечься от повседневности. Это важно и для публики, и для музыкантов", — сказал президент.

Перед Vaba Lava Narva работает столичная Ярмарка пластинок. На городских сценах от променада до скейт-парка выступают артисты: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до нарвского рэпера Propazha и ​​школьной группы из Кохтла-Ярве DB4. В городском пространстве открыты звуковые и световые инсталляции ”На границе” и ”Пограничный свет” студентов EKA и художников NART, проходят экскурсии по Кренгольму, заводу ”Балтиец”.

Часть программы фестиваля представлена платными мероприятиями. Гостей фестиваля на главной сцене TMW в Кренгольмской мануфактуре ждут продюсер электронной музыки Floating Points и исполнительница минимал-r’n’b Tirzah из Англии. В Vaba Lava вместе со своими друзьями выступит рэпер Gameboy Tetris. Уку Сувисте, Алика Милова и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры вечером в субботу встретятся со своими слушателями на сцене ДК Ругодив.

Подробно узнать программу можно на сайте tmw.ee или в информационном центре февраля в Vaba Lava.



