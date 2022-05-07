Можем повторить? Почему 9 мая для некоторых перестал быть праздником

Александр, 26 лет

”К этой дате я всегда относился совершенно ровно, никогда не считал каким-то большим праздником или датой. День и день. Но после нападения Россия на Украину я понял, что история очень циклична. Мы, наше, мое поколение, забыли про Вторую мировую, и вот на наш исторический отрезок выпали военные действия. Теперь празднование 9 мая я считаю кощунственным. Танцы на костях. Зная, какое количество людей сейчас гибнет в Украине, невозможно идти и вспоминать солдат той войны. Мы должны вспоминать солдат, которые воюют сейчас. Должны не допускать жертв среди мирных людей. Зачем нам нести цветы памятнику? Нам нужно идти и помогать живым людям”.

Кристина, 38 лет

”Наша семья не празднует 8 или 9 мая. Историческая ценность этой даты неоспорима и понятна. И когда есть желание отнести цветы на могилу своего дедушки, мы так и делаем. Для этого не нужен отдельный день, повод или место. В последние же годы празднование 9 мая приобрело сильно идеологический окрас, когда военную форму надевают молодые ребята и даже маленькие дети. Для кого это шоу? Идея романтизации войны мне крайне неприятна и кажется неуместной. Ведь война — это не только про смелость и героизм, это ещё и про страх, ужас и боль потерь. Я росла в парадигме "лишь бы не было войны", и как с этой идеей произошла метаморфоза, и она сменилась на "можем повторить", мне искренне непонятно. Поэтому подобные празднования для меня чужды. Пусть мирное время остаётся ценностью для всех и всегда. Ну а в этом году особенно больно отзывается неумение ценить этот самый мир, за который когда-то боролись наши деды”.

Владимир, 56 лет

”Почему празднование дня победы становится событием, к которому столько внимания? Никогда не считал этот день центральным праздником. Конечно, когда были живы ветераны — свидетели тех событий, этот день имел смысл. В Эстонии осталось меньше двухсот ветеранов, с которыми поговорить, скорее всего, в силу их возраста и здоровья, уже невозможно. Да и к тому же поколения меняются, люди даже рассказы дедов о войне не слышали. А видят все это через старые и новые фильмы на военную тематику, через передачи, разговоры в эфирах и на сайтах, через шествия. Военная пропаганда работает в полной мере. Лучше бы все говорили о мире во всем мире.