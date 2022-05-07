07.05.2022, 17:14
Французские СМИ об инциденте с эстонскими евродепутатами: один сказал ”н**гер”, другой избил полицейского(1)
По словам потерпевшего, на месте было по меньшей мере 20 полицейских
FOTO: SCANPIX | KOLLAA
Поздно вечером 4 мая, в самый разгар ночной жизни в Страсбурге, два члена Европарламента от Эстонии — Рихо Террас и Яак Мадисон — столкнулись с местными правоохранителями. Один из депутатов якобы обозвал работника ночного клуба ”н**гером” и ”обезьяной”, а также напал на полицейского, пишут французские СМИ.