Новости Эстонии
07.05.2022, 17:14

Французские СМИ об инциденте с эстонскими евродепутатами: один сказал ”н**гер”, другой избил полицейского

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По словам потерпевшего, на месте было по меньшей мере 20 полицейских
FOTO: SCANPIX | KOLLAA
Поздно вечером 4 мая, в самый разгар ночной жизни в Страсбурге, два члена Европарламента от Эстонии — Рихо Террас и Яак Мадисон — столкнулись с местными правоохранителями. Один из депутатов якобы обозвал работника ночного клуба ”н**гером” и ”обезьяной”, а также напал на полицейского, пишут французские СМИ.

По версии владельца ночного клуба, ссора началась из-за того, что один из депутатов отказался платить гардеробный сбор в размере двух евро. ”Его друг предложил заплатить за него, но он отказался. Он очень разнервничался”.

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