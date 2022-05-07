Президент Карис о штрафе газете Eesti Ekspress: я верю в журналистику, но верю и в судебную систему

Неужели в Эстонии свобода слова теперь ограничена? Такой вопрос президенту страны задали корреспонденты RusDelfi. ”Я лично верю в журналистику, — ответил Алар Карис, — но я верю и в нашу судебную систему, которая, я думаю, в итоге примет окончательно верное решение, и мы его узнаем. Я верю, что в Эстонском государстве ограничения деятельности журналистики через судебную систему не будет”.

И суд, и прокуратура считают, что в опубликованной информации не было общественного интереса, а единственным мотивом было удовлетворение любопытства. Этим они обосновывают свое решение. Оштрафованные журналисты Тармо Вахтер и Сулев Ведлер не согласны с этим, и на прошлой неделе опротестовали решение суда. "До сих пор в Эстонии действовал принцип свободы слова, — сказал Сулев Ведлер, — и что опубликованная информация должна быть правдивой. Журналистам и изданиям не надо было ни у кого спрашивать разрешения на публикацию общественно значимой новости”.