Таллиннский ботанический сад приглашает на дни садоводства
На воркшопы и экскурсии можно попасть по обычному входному билету, воркшоп по пикированию проходит по предварительной регистрации.
Экскурсии, воркшоп по пикированию и прогулка, в рамках которой мы поговорим о защите растений, начинаются от кассы. Детский воркшоп пройдет в воскресенье в учебном классе пальмового дома.
Расписание:
14 мая
11:00 Воркшоп по пикированию (Тийна Марипуу), предварительная регистрация по адресу https://bit.ly/pikeerimine
12:00 Учебная прогулка ”Как успешно бороться с вредителями” (Пилле Херманн)
13:00 Прогулка по альпинарию (Криста Киротар)
14:00 Экскурсии ”Весенние жемчужины” на эстонском и русском языках (Тийа Яанус, Мария Струкова)
15 мая
12:00 Экскурсии ”Весенние жемчужины” на эстонском и русском языках (Тийа Яанус, Мария Струкова)
13:00 Учебная прогулка ”Как успешно бороться с вредителями” (Пилле Херманн)
13:00–15:00 Воркшоп для детей ”Составление букета” (Аве Виснапуу)
С 1 мая Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 19:00. Стоимость дневного билета в ботанический сад в течение летнего сезона — 6 евро; льготного билета — 3 евро.