Новости Эстонии
07.05.2022, 10:45

Таллиннский ботанический сад приглашает на дни садоводства

 
ФОТО: Ботанический сад
На следующих выходных, в субботу и воскресенье 14 и 15 мая, в Таллиннском ботаническом саду состоятся тематические дни ”Весна в саду”, где заинтересованные в садоводстве посетители узнают, как пикировать растения и бороться с вредителями. Пройдут экскурсии по открытой территории и новому альпинарию ботанического сада. В воскресенье состоится детский воркшоп, где участники научатся собирать небольшие букеты.

На воркшопы и экскурсии можно попасть по обычному входному билету, воркшоп по пикированию проходит по предварительной регистрации.

Экскурсии, воркшоп по пикированию и прогулка, в рамках которой мы поговорим о защите растений, начинаются от кассы. Детский воркшоп пройдет в воскресенье в учебном классе пальмового дома.

Расписание:

14 мая

11:00 Воркшоп по пикированию (Тийна Марипуу), предварительная регистрация по адресу https://bit.ly/pikeerimine

12:00 Учебная прогулка ”Как успешно бороться с вредителями” (Пилле Херманн)

13:00 Прогулка по альпинарию (Криста Киротар)

14:00 Экскурсии ”Весенние жемчужины” на эстонском и русском языках (Тийа Яанус, Мария Струкова)

15 мая

12:00 Экскурсии ”Весенние жемчужины” на эстонском и русском языках (Тийа Яанус, Мария Струкова)

13:00 Учебная прогулка ”Как успешно бороться с вредителями” (Пилле Херманн)

13:00–15:00 Воркшоп для детей ”Составление букета” (Аве Виснапуу)

С 1 мая Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 19:00. Стоимость дневного билета в ботанический сад в течение летнего сезона — 6 евро; льготного билета — 3 евро.

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