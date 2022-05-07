Таллиннский ботанический сад приглашает на дни садоводства

На следующих выходных, в субботу и воскресенье 14 и 15 мая, в Таллиннском ботаническом саду состоятся тематические дни ”Весна в саду”, где заинтересованные в садоводстве посетители узнают, как пикировать растения и бороться с вредителями. Пройдут экскурсии по открытой территории и новому альпинарию ботанического сада. В воскресенье состоится детский воркшоп, где участники научатся собирать небольшие букеты.