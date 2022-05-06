Эстонский батальон проверяет свои силы на учениях в Латвии

”Мы занимаемся слаживанием подвижных соединений и частей поддержки. — объяснил командир Скаутского батальона подполковник Ээро Айа — В этом году нам повезло оказаться в одной компании с союзниками из Великобритании и Дании. Первые выставили на поле взвод танков, вторые — механизировнную пехоту”.

Учения проводятся с целью проверки боеготовности рот механизированной пехоты батальона и их способности координировать действия с приданными подразделениями.

Маневры начались с боевых стрельб и продолжились тактическими занятиями, в ходе которых Скаутский батальон вместе с приданными ему частями союзников из Великобритании и Дании противостоял условному противнику в лице итальянских пехотинцев из Боевой группы НАТО Латвии.

”Я доволен своими подразделениями. — сказал подполковник Айа — Хорошая подготовка солдат позволяет в том числе разыгрывать такие ситации, которые значительно усложняют выполнение задач”.

Учения Gungnir начались в прошедшее воскресенье, они продлятся до 8 мая. В общей сложности в них принимает участие почти 700 солдат и офицеров Скаутского батальона и союзников из Дании, Великобритании и Италии.