МИД Эстонии вызвал посла России на ковер

”Заявление российского посольства было плохо сформулированной и оскорбительной пропагандой. В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены друг к другу не относящиеся темы и не было адекватной аргументации, чем обидным образом хотели напасть на министра иностранных дел Эстонии”, — сказал вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер, который провел эту встречу.

Вольмер подчеркнул послу России, что Эстония согласно недавно опубликованному Всемирному индексу свободы прессы находится в лидерах и занимает четвертое место в рейтинге. По словам вице-канцлера, страны, находящиеся в конце таблицы, могли бы многому научиться у Эстонии в том, как обеспечить свободу прессы и демократическое развитие в стране.

Свобода прессы, независимость медиа и защита журналистов — это важные темы для внешней политики Эстонии. В феврале в министерстве иностранных дел прошла международная конференция на высоком уровне по свободе медиа, и вопросы, связанные со свободой прессы, являются одним из приоритетных направлений деятельности министерства.