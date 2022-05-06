ФОТО | Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы посетили Киев и встретились с Зеленским

Министры иностранных дел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также министры иностранных дел посетили мемориальную стену павшим воинам и Ирпень, где после освобождения вскрылись ужасы войны в России.

”Для Эстонии и всего западного мира важно помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, и оказать помощь пострадавшим в войне. Поэтому Эстония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе оказывать первую помощь, что позволит украинцам справиться с ущербом, нанесенным войной, и начать восстановление страны в ожидании победы”, — подчеркнула министр иностранных дел после встречи. ”Президент Украины призвал помочь так называемым конкретным областям или местным самоуправлениям. Исходя из этого, Эстония решила откликнуться на просьбу Житомирской области сосредоточиться на помощи в развитии и гуманитарной помощи региону в послевоенном восстановлении”, — уточнила министр.

Министр иностранных дел Лийметс пояснила, что на данный момент министерство иностранных дел выделило на гуманитарную помощь 1,6 миллионов евро. Ожидаемый дополнительный бюджет предусматривает три миллиона евро для поддержки Украины, из которых два миллиона евро будут отведены на медицинскую и психологическую помощь.