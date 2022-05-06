Кая Каллас ободрила финнов: мы справились с угрозами нашего восточного соседа, и вы справитесь

"Россия, конечно, пытается угрожать, но единственно, чего нужно бояться — это самого страха", — сказала Каллас в интервью финской телерадиовещательной корпорации Yle.

Глава эстонского правительства напомнила, что, в отличие от Финляндии, Эстония должна была жить под оккупацией пятьдесят лет.

"Мы имели дело с провокациями Росии долгое время. Она угрожала вещами, которые она уже сделала, — отметила Каллас. — Они говорили, что подтянут к границе с НАТО ракеты "Искандер", хотя они там находились уже многие годы".

По словам Каллас, это такой стиль российский игры.

"Мы привыкли отвечать на такие вещи. С нами всё ок, так будет и с вами", — ободрила финнов Каллас.

"В НАТО мы будем вашими наилучшими друзьями", — пообещала жителям Финляндии эстонский премьер.

Она напомнила, что переговоры Эстонии о вступлении в НАТО длились пять лет, после чего последовала еще ратификация членства. Для Финляндии и Швеции процесс будет короче.

"Подход союзников по НАТО очень позитивный", — сказала Каллас.

Каллас напомнила, что вступление в НАТО новых членов требует одобрения парламентом каждой страны-члена, и демократия требует времени.

"У Эстонии — свой парламентский процесс", — сказала Каллас, по мнению которой, разговор идет о месяцах.

В Финляндии сейчас обсуждают, заставит ли страну членство в НАТО отвечать и за безопасность Эстонии.

Каллас сказала, что в альянсе прежде всего ожидают, что Финляндия будет защищать свою границу с Россией.

"Но мы должны посмотреть, чего можем сделать вместе. Вопрос в Европе", — сказала руководитель эстонского правительства.

По ее словам, нынешний кризис показал, что концентрации каждой страны на своей безопасности недостаточно.

"Нужно думать регионально и понимать, что вместе мы сильнее", — сказала Каллас.

Каллас упомянула системы ПВО, которые являются дорогими как для Эстонии, так и для Финляндии.

"Если мы будем действовать сообща, то ПВО покроет бОльшую территорию, и все получат выгоду", — сказала она.