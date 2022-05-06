06.05.2022, 16:27
ФОТОНОВОСТЬ | В Нарве послы из 6 стран посадили лекарственные травы в саду замка
В весенней посадке трав участвовали посол Польши Гжегож Козловски, мэр Нарвы Катри Райк, а также послы Дании, Канады, Великобритании, Испании и США. Теперь в саду Северного двора Нарвского замка 27 различных лекарственных, трав и цветов. Каждое растение здесь сопроводили описанием его лечебных свойств.
”Теперь ”Польский гербарий” в Северном дворе — это красивое и интересное дополнение к саду Линнея в Западном дворе Нарвского замка”, — рассказали в музее.