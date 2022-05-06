Восстановление оскверненного Бронзового солдата обойдется примерно в 3000 евро
Пятиконечный орден на груди Бронзового солдата, который недавно попытался срезать вандал, в ближайшее время будет полностью восстановлен. Военный музей, в ведении которого находится памятник, сейчас со специалистами составляет соответствующий план.
Как сообщил Военный музей, после того как 12 апреля Александр Томаc Васильев (сын известного депутата Рийгикогу Виктора Васильева) повредил памятник, звезду на груди Бронзового солдата временно подправили.
"В ближайшее время в планах восстановить спиленную звезду. Военный музей общался на эту тему со специалистами в области литья по бронзе. Стоимость восстановления составит примерно 3000 евро", — сказала сотрудница музея Сандра Нийнемяэ.
Повреждение звезды на груди Бронзового солдата обнаружили спустя шесть дней после произошедшего.
Васильеву был назначен штраф. Личность нарушителя удалось определить благодаря видеозаписям с камер наблюдения. Мужчина в преступлении сознался и выразил сожаление в связи с содеянным.
По требованию прокурора дело рассматривалось в суде в порядке упрощенного производства с наложением штрафа. Полиция не раскрывает точную сумму штрафа. Согласно Пенитенциарному кодексу, за данное преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Комментируя деяние сына, Виктор Васильев сказал, что его сын — взрослый человек, который будет отвечать за свои действия. Он отметил также, что дело расследовано и наказание назначено. "В любом случае, речь идет о достойном сожаления происшествии", — подчеркнул Васильев.